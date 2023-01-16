أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية اللواء عمر الوائلي عن أن أكثر من 55 ألف زائر من دول الخليج العربي دخلوا العراق منذ انطلاق بطولة كأس الخليج العربي «خليجي زين 25» حتى الآن، وذلك عبر منفذي مطار البصرة الدولي وسفوان الحدودي.



وقال الوائلي إن مجموع الزائرين عبر مطار البصرة الدولي منذ الـ 28 من ديسمبر الماضي حتى امس بلغ 16874 زائرا، فيما بلغ إجمالي الزائرين عن طريق منفذ سفوان الحدودي مع الكويت 38527 زائرا.



وأضاف أن إجمالي الزائرين بلغ 55401 زائر بين مشجعين ولاعبين ووفود رسمية وإعلاميين من جميع الدول المشاركة في البطولة، مبينا أن الحكومة العراقية قدمت تسهيلات كبيرة لمواطني دول الخليج العربي واليمن من أجل دخول العراق وتشجيع منتخباتهم في البطولة التي تقام حاليا في البصرة.