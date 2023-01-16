تدوير مرتقب لكافة الوظائف الإشرافية تطول جميع القطاعات

بشرى شعبان



كشفت مصادر خاصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية أن ادارة الجمعيات والمبرات الخيرية في الوزارة تعمل على الانتهاء من وضع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتنظيم المشروع 20 لجمع التبرعات لشهر رمضان المقبل وفقا للضوابط الخاصة التي يتعين على الجمعيات الخيرية المرخص لها جمع التبرعات الالتزام بها.



وأكدت المصادر ان من ابرز الشروط حظر جمع التبرعات النقدية سواء في المقرات أو الأماكن العامة وغيرها والتشديد على الالتزام بجمع التبرعات عبر استخدام الوسائل المرخصة المنصوص عليها بلائحة تنظيم جمع التبرعات الصادرة بالقرار الوزاري «128/أ» لسنة 2016 وتعديلاته وهي الـ «كي نت» والـ «أونلاين» والاستقطاعات البنكية والتطبيقات الإلكترونية بالهواتف الذكية وأجهزة الجمع الإلكتروني والرسائل النصية التابعة لشركات الاتصال.



وأوضحت المصادر أن من الشروط أيضا حظر جمع التبرعات بأي شكل من الأشكال في الأماكن غير المرخصة في المجمعات التجارية والساحات العامة إلا بعد الحصول على الموافقة من الوزارة مع ضرورة الالتزام بالأماكن والأوقات المحددة لها من الجهات الحكومية المعنية والتي يتم تعميمها على الجمعيات الخيرية قبل بداية الشهر الفضيل، مع التركيز على ضرورة التزام الجمعيات باستخدام الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية فقط والمعتمدة من قبل الوزارة وإصدار البطاقة التعريفية لمندوبيها وإبراز الهوية الشخصية لفريق وزارة الشؤون وكتابة تاريخ التبرع واسم المتبرع وكل البيانات بوضوح الى جانب الالتزام بإعطاء نسخة من الاستقطاع بعد انتهاء تدوين البيانات لكل متبرع ونسخة من الـ «كي نت» بعد انهاء عملية السحب وكتابة المبالغ المسجلة في الاستقطاع بالأرقام والحروف.



وشددت المصادر على ضرورة التزام الجمعيات في عملها وفق الأنظمة الأساسية للجمعية والتي تم اشهارها وفقها، متوقعة ان يكون المشروع جاهزا ومكتمل العناصر مع بداية مارس المقبل.



وعلى صعيد آخر، كشفت المصادر ان هناك تدويرا شاملا وفي جميع قطاعات الوزارة جار دراسته ويطول الوظائف الاشرافية وكافة المسميات الاشرافية وبالأخص رؤساء الاقسام.