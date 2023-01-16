

عبدالعزيز جاسم



قال رئيس اتحاد كرة القدم عبدالله الشاهين، خلال مؤتمر صحافي عقب إعلان موعد بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26)، ان مجلس الإدارة سيجتمع الأسبوع المقبل لبحث ترتيبات وتحضيرات استضافة النسخة المقبلة من البطولة مبكرا، والتي ستستضيفها الكويت ديسمبر 2024.



وأشار إلى أن الكويت جاهزة لاستضافة البطولة، وسيتم التنسيق مع الجهات الحكومية المسؤولة بشأن تنظيم البطولة، ونعول كثيرا على جمهور الكرة الكويتية لنجاح البطولة، خصوصا أن المنتخب سيكون في دائرة المنافسة، وسنعمل على تجهيزه بشكل لائق.



وثمن الشاهين الدعم الحكومي لاستضافة مثل هذه المناسبات الرياضية، مؤكدا أن ترشيح الكويت كبديل لاستضافة «خليجي 25» وكذلك استضافة نسخة 26 جاء بكتاب ضمان حكومي وفقا لمتطلبات استضافة كأس الخليج.



وشدد على أن اتحاد كأس الخليج العربي لا يقع اختياره على الدولة المنظمة إلا بعد الحصول على ضمانات حكومية بالتنظيم، مؤكدا أن الحكومة الكويتية دائما تفي بالتزاماتها وتعهداتها.



وأشاد الشاهين بتنظيم العراق لبطولة «خليجي 25»، مبينا أن الجماهير هناك كانت أحد أبرز أسباب نجاح التنظيم لحضورها بكثافة.



ووجه الشاهين الشكر لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ورئيسه الشيخ حمد بن خليفة، من أجل الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى البطولات الخليجية، وهو الأمر الذي سينعكس مستقبلا بالإيجاب على الجميع.



من جانبه، أكد الشيخ حمد بن خليفة أن «خليجي 25» ناجحة وردت الروح لبطولات كأس الخليج، مشيرا إلى أن الجمهور العراقي ساهم بنجاح البطولة.



وقال إن بطولة «خليجي 26» المقبلة في ديسمبر 2024 ستكون في الكويت، مؤكدا العمل على تهيئة الظروف لمشاركة جميع المنتخبات بخطوطها الأولى.