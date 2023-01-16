

أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب خاصية جديدة للمساعدة في تجاوز إجراءات الحظر، في الوقت الذي أصبح فرض قيود على تطبيقات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت ممارسة شائعة في الدول الخاضعة لأنظمة حكم مستبدة، كما الحال في إيران، التي حظرت تطبيقي واتساب وانستغرام.



ولكي يساعد المستخدمين في الالتفاف على الرقابة، أطلق تطبيق واتساب أداة بروكسي جديدة تتيح استمرار استخدامه رغم الحظر.



وقال التطبيق المملوك لشركة «ميتا بلاتفورمس» التي تمتلك أيضا شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وتطبيقي ماسنجر وإنستغرام، في رسالة عبر الإنترنت، إنه يمكن اختيار بروكسي لكي يتمكن المستخدم من الاتصال بواتساب من خلال خدمات يوفرها متطوعون أو منظمات في مختلف أنحاء العالم تعمل من أجل مساعدة الناس على التواصل بحرية.



ومازال استخدام واتساب عبر خادم بروكسي يضمن «مستوى مرتفعا» من الخصوصية والأمن، حيث ستظل الرسالة محمية من أي محاولات للاعتراض أو التجسس.



وخدمة البروكسي متاحة حاليا في أحدث إصدار من تطبيق واتساب.