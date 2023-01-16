

عقد مجلس إدارة النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ اجتماعا بحضور رئيس مجلس الإدارة م.طلال السرحان لاتخاذ عدد من القرارات، وكذلك دراسة بعض المقترحات والتباحث فيها.



وفي هذا الصدد، قال أمين السر العام محمد الصرعاوي ان المجلـــــس وافق على إقامة معسكر تدريبي خارجي للتصوير تحت الماء خلال الفترة من 3 حتى 9 مارس المقبل استعدادا للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام منافساتها في مدينة العقبة الأردنية بالفترة من 10 حتى 15 من ذات الشهر، كما وافق المجلس على تنظيم بطولة الكويت المفتوحة للغوص الرياضي خلال الفترة من 1 حتى 3 يونيو، مبينا أن الموافقة شملت أيضا تسجيل عضويات رياضية للموسم الرياضي 2022/2023، وذلك وفقا للكشوفات في محضر الاجتماع.



من جانبه، قال مدير لعبة التصوير تحت الماء في النادي مهدي بن حيدر إن المنتخب جاهز للمشاركة في البطولة التي ستقام منافساتها بشهر مارس المقبل في الأردن والتي سيسبقها معسكر تدريبي في ذات الدولة للتعود والتعرف على أجواء البحر، موضحا أن الوفد سيكون برئاسة برئاسة جمال الحربي نائب رئيس مجلس الإدارة، و6 لاعبين هم: حسين القلاف، راشد المرشود، زيد الناصر، عبدالله الكندري، بدر العطار، وعلي راشد ومدرب وإداري.



وبين أن المنتخب سبق ان شارك في البطولة السابقة وحقق ميداليتين، لذلك يسعى في هذه المشاركة لأن يكون في المراكز الأولى على الرغم من تواجد عدد من المنتخبات القوية والتي يصل عددها الى ما يقارب 10 منتخبات خصوصا أن جميع الأمور تم توفيرها من قبل النادي.