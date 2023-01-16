

الدار البيضاء - مفرح الشمري



تختتم اليوم أعمال أنشطة الدورة الـ 13 لمهرجان المسرح العربي التي نظمتها الهيئة العربية للمسرح بالدار البيضاء خلال الفترة من 10 الى 16 الجاري بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة المغربية، وسيتضمن حفل الختام، الذي سيقام على خشبة مسرح محمد السادس، العديد من الفقرات، وفيلم تسجيلي لأعمال الدورة وصولا الى معرفة المسرحية الفائزة بجائزة الشيخ د.سلطان القاسمي بنسختها العاشرة.



من جانب آخر، تواصلت عروض المهرجان، حيث قدمت على خشبة مسرح محمد السادس مسرحية «آي ميديا»، تأليف وإخراج سليمان البسام، ضمن عروض المسار الأول «خارج المسابقة»، وهي تمثل الكويت في هذا المهرجان، ومستوحاه من النص الإغريقي «ميديا» ليوربيدوس.



تسلط المسرحية الضوء على العديد من القضايا الإنسانية، وأهمها قضية النازحين والمهجّرين في صراعهم مع الهوية والانتماء، بالإضافة الى قضية التطبيع وضعف المرأة في مواجهة الحياة عندما تكون مهجرة وتُظلم في أمور لا يد لها فيها، وقد استطاع البسام، الذي كان ممثلا وراوياً في هذا العرض الكويتي الذي تم تقديمه بمقاييس عالمية، تعرية واقع المنصات الرقمية التي تغير الفضاء السياسي في القرن الحادي والعشرين، ونجح في توصيل الرسالة دون ملل أو كلل.



وجاء أداء الممثلين متناغما ونال إعجاب جميع الحضور الذين صفقوا لهم وقوفا بعد نهاية العرض، حيث أدت الممثلة السورية حلا عمران دورها ببراعة، وأجاد سليمان البسام تقديم الشخصية بتمكن كبير، وجسد أسامة الجامعي دوره بإتقان واضح، وصولا الى الموسيقيين عبدالرضا القبيسي وعلي حوت اللذين جسدا الآلات الموسيقية المستخدمة في العرض بصورة متميزة.



حضر المسرحية رئيس مجلس نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية د.نبيل الفيلكاوي ومدير إدارة المسرح بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فالح المطيري وجمهور غفير من الأكاديميين والمثقفين، وهي تعتبر بمنزلة شكل جديد للكتابة المسرحية العميقة للعديد من القضايا الإنسانية.