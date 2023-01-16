تعيد المملكة المتحدة النظر في دعمها للاتفاق النووي الإيراني المبرم بين طهران والقوى الكبرى عام 2015، وذلك غداة إعدام البريطاني - الإيراني علي رضا أكبري بسبب اتهامات بالتجسس لصالح لندن، وفقا لما ذكرته صحيفة «صنداي تليغراف».



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حكوميين قولهم إن الظروف تغيرت منذ بدء عملية التفاوض لإحياء الاتفاق، وتراجع بريطانيا خياراتها، فيما يتعلق بالمشاركة. إلى ذلك، ذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومقرها الولايات المتحدة، أنه تم قتل 522 شخصا على الأقل خلال الاحتجاجات المستمرة منذ 4 شهور في إيران.



وأوضحت الوكالة أنه وفقا لأبحاث نشطاء حقوقيين، فإن من بين القتلى 70 شخصا من القصر و86 شخصا من أفراد الشرطة والأمن. وأضافت أنه تم إلقاء القبض على نحو 20 ألف شخص، 110 منهم بدعاوى جنائية قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. ووفقا لتقرير وكالة (هرانا)، شملت الاحتجاجات منذ بدايتها في منتصف سبتمبر الماضي أكثر من 160 مدينة إيرانية.