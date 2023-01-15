اسامة ابو السعود



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر تقدمها بخالص الاعتذار والتقدير للطلاب المصريين في الخارج، نظرًا للمشاكل التقنية المتكررة التي واجهت المنصة الإلكترونية للامتحانات منذ أمس السبت بسبب كثافة الدخول على المنصة.

وتيسيرًا على الطلاب الدارسين بنظام امتحانات " أبناؤنا في الخارج " ، أعلنت الوزارة أنه تمت إتاحة رابط جديد عبر الموقع الإلكتروني الرسمى الخاص بأبنائنا في الخارج يقوم من خلاله الطلاب بتحميل الامتحان وورقة الإجابة، بعد اختيار المرحلة التعليمية والصف الدراسى، وذلك على مدار اليوم.



وحرصًا من الوزارة على توضيح كافة الخطوات، تتضمن ورقة الإجابة ٤ اختيارات لكل سؤال، بحيث يقوم الطالب بتظليل الدائرة التي تعبر عن الإجابة الصحيحة لكل سؤال بشكل كامل، وإذا رغب الطالب في تعديل إجابته يضع علامة خطأ ثم يظلل الدائرة التى تعبر عن الإجابة، ثم يقوم بإرسال ورقة الإجابة عبر البريد الإلكترونى الرسمي المخصص للصف الدراسى لاستلام أوراق الإجابة، كما يمكن لولي الأمر إرسال أوراق إجابات الامتحانات مجمعة عبر البريد السريع لإدارة أبنائنا في الخارج بالإدارة العامة للامتحانات، وذلك عقب الانتهاء من جميع الامتحانات.



وتود الوزارة أن توضح أيضًا أن الطلاب الذين لم يتمكنوا من إجراء الامتحان عبر المنصة الإلكترونية خلال اليومين الأول والثانى من الامتحانات يمكنهم الدخول عبر الرابط الجديد لتحميل الامتحان وورقة الإجابة ثم إرسال ورقة الإجابة وفقًا للخيارين السابق ذكرهما.

وفيما يلي رابط الموقع وروابط البريد الإلكتروني المخصص لكل صف دراسي:-



رابط موقع أبناؤنا في الخارج: ‏https://sabroad.emis.gov.eg/exams



قائمة البريد الإلكترونى المخصص لأوراق إجابة كل صف دراسي:



البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الرابع الابتدائى [email protected]

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الخامس الابتدائى [email protected]

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف السادس الابتدائى [email protected]

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الإعدادي [email protected]

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الثانى الإعدادى [email protected]

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الثالث الإعدادي [email protected]

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوى [email protected]

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الثانى الثانوى