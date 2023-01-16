تشكل حوادث السقوط بين كبار السن مصدرا للقلق بالغ الأهمية بصورة متزايدة على صحتهم العامة، فقد أفادت دراسة طبية أن 1 بين كل 2 من كبار السن في الولايات المتحدة يقع فريسة للإصابة بالألزهايمر.

فقد كشفت الدراسة، التي أجريت في جامعة "دريكسيل" الأمريكية عن أن كبار السن الذين يعانون من الخرف معرضون بمعدل الضعف لخطر السقوط ، وبنحو ثلاثة أضعاف لخطر التعرض لإصابات خطيرة مرتبطة بالسقوط، مثل الكسور مقارنة بكبار السن ممن لا يعانون من الخرف .. بالنسبة لكبار السن ممن يعانون بحالات طفيفة من الخرف قد يتعرضون أيضا السقوط مما يستلزم دخولهم للمستشفى.

تلقى الدراسة الحالية، الضوء على العديد من عوامل خطر السقوط المختلفة التي يواجهها كبار السن فى بيئات معيشية مجتمعية مختلفة .. وفى الدراسة الحالية ، قام الباحثون بفحص مجموعة شاملة من عوامل خطر السقوط المحتملة لدى كبار السن الذين يعيشون في المجتمع، والبالغة أعمارهم ال 65 عاما في الولايات المتحدة، سواء كانوا مصابين بالخرف أو لا.

ووجدوا أن ما يقرب من نصف الحالات بواقع (45.5٪) من كبار السن المصابين بالخرف قد تعرضوا لحادث سقوط أو أكثر في عام 2016 ، مقارنة بأقل من الثلث بواقع (30.9٪) من كبار السن غير المصابين بالخرف.

وبرزت ثلاث خصائص مرتبطة إرتباطا وثيقا بإحتمال اكبر للسقوط بين كبار السن المصابين بالخرف : ضعف البصر ، الإقامة مع الآخرين مقابل الوحدة ، فضلا عن تاريخ السقوط في العام السابق .. وبالنسبة لكبار السن الذين يعانون من الخرف ، كانت الصعوبات المالية ، وتاريخ السقوط ، جنبا إلى جنب الخوف من السقوط ، وضعف أداء الأطراف السفلية وأعراض الأكتئاب مرتبطة إرتباطا وثيقا بزيادة مخاطر السقوط .