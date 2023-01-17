بقي الصراع حول المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا مشتعلا في الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوز الثلاثي لاتسيو وأتالانتا وروما على ساسوولو وساليرنيتانا وفيورنتينا تباعا، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وتساوت الفرق الثلاثة بـ 34 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن يوفنتوس وإنتر اللذين يتساويان في المركز الثالث، مع أفضلية الأهداف لليوفي، وبفارق 4 نقاط عن ميلان الثاني.



في المباراة الاولى، تغلب لاتسيو على مضيفه ساسوولو 2-0، بفضل هدفي ماتيا تساكاني من ركلة جزاء (45+3) والبرازيلي فيليبي أندرسون (90+4).



وفي الثانية، حقق أتالانتا فوزا ساحقا على حساب ساليرنيتانا 8-2 ليواصل سعيه للاقتراب من المراكز الأربعة الأوائل.



وفي الثالثة فاز روما على فيورنتينا ٢-٠ سجلهما الأرجنتيني باولو ديبالا (40 و82). وبقي روما للمباراة الخامسة تواليا دون خسارة، حيث تعود هزيمته الاخيرة الى مباراته أمام جاره لاتسيو عندما سقط 0-1 ضمن المرحلة 13.



خسارة ثانية لباريس



مني باريس سان جرمان بخسارته الثانية هذا الموسم وكانت أمام مضيفه رين 0-1 وذلك على الرغم من مشاركة ثلاثي الهجوم الناري المؤلف من البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي وكيليان مبابي للمرة الاولى منذ عودتهم من كأس العالم وذلك ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



والخسارة هي الثانية لسان جرمان في اربع مباريات منذ معاودة النشاط المحلي اثر التوقف بسبب كأس العالم في قطر، وكانت الأولى أمام لنس 1-3 يوم رأس السنة، علما بأنه لم يخسر قبل ذلك في 23 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.



في المقابل، حقق رين فوزه التاسع تواليا على ملعبه هذا الموسم ليعزز مركزه الخامس برصيد 37 نقطة. ولم يعد سان جرمان المتصدر يتقدم على منافسه المباشر لنس سوى بثلاث نقاط بعد فوز الاخير على اوكسير في هذه المرحلة و5 نقاط عن مرسيليا الثالث الفائز بدوره على لوريان 3-1.



واستعاد ليل نجاعته التهديفية بفوزه الكبير على ضيفه تروا 5-1.



في المقابل، سحق موناكو ضيفه اجاكسيو 7-1 على ملعب لويس الثاني في الامارة بينها ثلاثية لمهاجم فرنسا السابق وسام بن يدر.