

هل صحيح أن التوابل الحارة تساعد على خفض الوزن؟



أعلنت خبيرة التغذية د.أنتونينا ستارودوبوفا أن التوابل الحارة لا تساعد على خفض الوزن قائلة: «للأسف هناك اعتقاد شائع مفاده أن إضافة التوابل والبهارات الحارة إلى الطعام يساعد على خفض الوزن. ولكن في الواقع يمكن أن يساعد هذا فقط على الحفاظ على وزن الجسم الطبيعي وعملية التمثيل الغذائي. أما من وجهة النظر الطبية، فيجب أن نفهم أن تناول الأطعمة الحارة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي وغيره».



وتضيف: للحفاظ على وزن طبيعي للجسم، من المفيد، عدا اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني يوميا، إضافة مختلف أنواع التوابل والبهارات «لأنها تثري الطعام بنكهات وروائح مشهية. والأهم من ذلك تساعد على التقليل من استهلاك الملح في الطعام، الملح الذي وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية يجب ألا يزيد على 5 غم في اليوم».



وتشير الخبيرة إلى أن الفلفل الأحمر الحار الذي يحتوي على مادة الكابسايسين القلوية الطبيعية، له تأثير المحفز لأعضاء الجهاز الهضمي، والمساعد على تطبيع التمثيل الغذائي للدهون، وله تأثير إيجابي أيضا في عملية التمثيل الغذائي.



وتقول: «ومع ذلك، لا ينصح حتى الأشخاص البالغون الأصحاء باستهلاك أكثر من 10- 15 غراما من الفلفل الطازج و0.2 - 0.5 غرام من الفلفل الحار الجاف في اليوم».



المصدر: «نوفوستي»