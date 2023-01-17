669.48 ألف مواطن ومواطنة خاضعون للتأمينات.. بزيادة 18.79 ألفاً

1401 شخص أدرجوا ضمن المستحقين ليصلوا إلى 94 ألف مواطن ومواطنة

9016 دخلوا ضمن المؤمَّن عليهم ليصلوا إلى 413.46 ألفاً

علي إبراهيم

كشفت بيانات رسمية عن أن إجمالي أعداد الخاضعين للتأمينات الاجتماعية في الكويت من مدنيين وعسكريين ارتفع خلال أول 9 أشهر من 2022 بواقع 18.79 ألف شخص ليبلغ عددهم بنهاية سبتمبر الماضي نحو 669.48 ألف مواطن ومواطنة مقارنة بـ 650.69 ألف شخص أول يناير الماضي.

وأظهرت البيانات أن هناك نحو 8376 مواطنا ومواطنة تقاعدوا في أول 9 اشهر من 2022 لترتفع أعداد المتقاعدين إلى 162.02 ألف مواطن ومواطنة نهاية سبتمبر الماضي، كما ارتفع متوسط المعاش التقاعدي للمواطن الكويتي إلى 1299 دينارا بنهاية سبتمبر مقارنة بـ 1270 دينارا أول يناير الماضي.

وارتفعت أعداد المؤمن عليهم بواقع 9016 مواطنا ومواطنة، إذ بلغت أعدادهم بنهاية سبتمبر الماضي نحو 413.46 ألف مواطن ومواطنة مقارنة بـ 404.44 في بداية 2022.



وكشفت البيانات عن أن متوسط المرتب أو الشريحة للمؤمن عليهم من المدنيين العاملين لدى صاحب عمل 709 دنانير لـ 396.59 ألف مواطن ومواطنة، فيما بلغ المتوسط للرجال 878 دينارا، وللنساء 589 دينارا.



وتفصيليا، في القطاع الحكومي يبلغ المتوسط 619 دينارا لنحو 323.24 ألف موظف وموظفة، بينما يبلغ متوسط المرتب أو الشريحة للمواطنين في الحكومة 736 دينارا وللمواطنات 552 دينارا.



ويبلغ متوسط المرتب أو الشريحة للعاملين في القطاع النفطي نحو 1460 دينارا لنحو 21.76 ألف مواطن ومواطنة، بينما يبلغ متوسط المرتب للمواطن نحو 1456 دينارا، و1481 دينارا للمواطنة، أما في القطاع الأهلي فيبلغ المتوسط الإجمالي 950 دينارا للمواطنين والمواطنات، بينما يبلغ للمواطنين فقط 1093 دينارا، وللمواطنات 782 دينارا.



أما المدنيون العاملون لحسابهم الخاص فيبلغ متوسط المرتب أو الشريحة لهم 600 دينار لنحو 16873 مواطنا ومواطنة، بينما يبلغ المتوسط للمواطنين 661 دينارا، وللمواطنات 554 دينارا.



أصحاب المعاشات



وأظهرت البيانات أن هناك نحو 8376 مواطنا ومواطنة تقاعدوا في أول 9 اشهر من 2022 حيث ارتفعت أعداد أصحاب المعاشات على قيد الحياة إلى نحو 162.02 ألف مواطن ومواطنة نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 153.64 ألفا في أول يناير.



وزادت أعداد المتقاعدين من المواطنين 3673 خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2022 من 90.7 ألفا إلى 94.39 ألفا، أما أعداد المتقاعدين من النساء فزادت بواقع 4703 مواطنات من 62.9 ألفا إلى 67.6 ألف مواطنة.



ويبلغ متوسط الراتب التقاعدي للمواطنين والمواطنات بالكويت نحو 1299 دينارا شهريا لـ 162 ألف مواطن ومواطنة، بواقع 1537 دينارا راتبا للمواطنين الرجال، و967 دينارا راتبا للمواطنات، ويبلغ إجمالي متوسط المعاش التقاعدي للمدنيين العاملين لدى صاحب عمل 1242 دينارا لـ 123.84 ألف متقاعد، بمتوسط 1505 دنانير للرجال و990 دينارا للنساء.



وتفصيليا، يبلغ متوسط المعاش التقاعدي للمدنيين العاملين في القطاع الحكومي نخو 1187 دينارا لـ 106.27 آلاف مواطن ومواطنة، من بينهم 1441 دينارا للمواطنين و978 دينارا للمواطنات.



ويبلغ إجمالي متوسط المعاش التقاعدي للمتقاعدين من القطاع النفطي 1818 دينارا لـ 7741 شخصا، بواقع 1830 دينارا للذكور، و1627 دينارا للإناث، ووصل متوسط المعاش التقاعدي للمتقاعدين من القطاع الأهلي 1379 دينارا لـ 9825 متقاعدا ومتقاعدة بواقع 1636 دينارا للمواطنين و1081 دينارا للمواطنات.



أما المدنيون العاملون لحسابهم الخاص فيبلغ متوسط معاشهم التقاعدي 727 دينارا لـ 5247 مواطنا ومواطنة بواقع 1186 دينارا للمواطنين الرجال، و629 دينارا للمواطنات.



ولجهة المعاشات التقاعدية للعسكريين، فقد بلغ متوسطها الإجمالي نحو 1607 دنانير شهريا لـ 32.93 ألف متقاعد ومتقاعدة، بمتوسط 1607 دنانير للمواطنين و1118 دينارا للمواطنات، وبلغ متوسط المعاش لمتقاعدي الدفاع نحو 1659 دينارا شهريا لنحو 13.24 ألف مواطن ومواطنة بمتوسط 1659 دينارا للذكور، و1266 دينارا للإناث.



أما المتقاعدون من الداخلية فيبلغ إجمالي متوسط معاشهم التقاعدي نحو 1577 دينارا شهريا بنحو 13.69 ألف مواطن ومواطنة، بمتوسط 1577 دينارا للذكور، و933 دينارا للإناث، أما متقاعدو الحرس الوطني فيبلغ متوسط معاشهم 1561 دينارا شهريا لـ 5994 شخصا جميعهم ذكور.



المستحقون للمعاش



وارتفعت أعداد المستحقين ويصرفون من أولاد وأرامل بنحو 1401 مواطن ومواطنة خلال الفترة ذاتها بعدما زادت أعدادهم من 92.59 ألفا إلى 94 ألف مواطن ومواطنة.



وتراجع عدد الأرامل خلال أول 9 أشهر من العام لينخفض من 28.41 ألفا إلى 28.26 ألف أرملة، فيما ارتفع متوسط نصيب الأرمة من المعاشات التقاعدية إلى 791 دينارا بنهاية سبتمبر مقارنة بـ 762 دينارا أول يناير 2022، وارتفع عدد الاولاد المستحقين للمعاشات التقاعدية إلى 58.15 ألفا نهاية سبتمبر بمتوسط معاش 324 دينارا مقارنة بـ 56.53 ألفا أول يناير بمتوسط معاش 317 دينارا.



كشفت بيانات رسمية عن أن إجمالي أعداد الخاضعين للتأمينات الاجتماعية في الكويت من مدنيين وعسكريين ارتفع خلال أول 9 أشهر من 2022 بواقع 18.79 ألف شخص ليبلغ عددهم بنهاية سبتمبر الماضي نحو 669.48 ألف مواطن ومواطنة مقارنة بـ 650.69 ألف شخص أول يناير الماضي.



وأظهرت البيانات أن هناك نحو 8376 مواطنا ومواطنة تقاعدوا في أول 9 اشهر من 2022 لترتفع أعداد المتقاعدين إلى 162.02 ألف مواطن ومواطنة نهاية سبتمبر الماضي، كما ارتفع متوسط المعاش التقاعدي للمواطن الكويتي إلى 1299 دينارا بنهاية سبتمبر مقارنة بـ 1270 دينارا أول يناير الماضي.



متوسطات المعاشات التقاعدية



1187 دينارا لـ «الحكومي»



1818 دينارا لـ «النفطي»



1379 دينارا لـ «الأهلي»



727 دينارا للعاملين لحسابهم



1659 دينارا لـ «الدفاع»



1577 دينارا لـ «الداخلية»



1561 دينارا لـ «الحرس الوطني»



791 دينارا متوسط نصيب الأرملة



324 دينارا متوسط نصيب الأولاد



متقاعدو 3 أشهر



أظهرت البيانات أن الفترة من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر شهد تقاعد 3332 مواطنا ومواطنة من بينهم 106 من ذوي الإعاقة، و47 بسبب الوفاة و7 للعجز عن الكسب و27 لأسباب صحية.