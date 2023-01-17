محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة «اس كيه ايكوبلانت» التي كانت تعرف سابقا باسم «اس كيه» للهندسة والمقاولات الكورية الجنوبية، تخطط لإغلاق مكتبها الفرعي الرئيسي بالكويت ولم تعد لديها خطط للمشاركة في مناقصات النفط والغاز داخل الدولة.



ونسبت المجلة إلى مصادر مطلعة قولها ان الشركة رغم ذلك ستبقي لها مكتبا إداريا إقليميا أصغر مفتوحا في الكويت للتعامل مع الأنشطة المتعلقة بعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) التي سبق للشركة الفوز بها بالفعل ويجري العمل على تنفيذها.



وقال أحد المصادر إن الشركة لن تشارك بأي مشاريع جديدة، ولايزال هناك بعض الأعمال التي يتم إنجازها داخل المكتب فيما يتعلق بمشروع مصفاة الزور الجديدة وبعض المشاريع الأخرى التي لاتزال تحتوي على عناصر غير مكتملة أو قضايا مالية لم تنته به، ومن المعتقد أنه سيتم إغلاق المكتب الإداري المتبقي بمجرد الانتهاء من هذه الأعمال.



تجدر الإشارة إلى انه خلال الفترة بين عامي 2014 و2017، وفي خضم الطفرة التي شهدتها مشاريع إنشاءات النفط والغاز الكبيرة بالكويت، عززت الشركة تركيزها واستهدافها لعقود في قطاع النفط والغاز وفازت بعقود بمليارات الدولارات، ويأتي قرار إغلاق المكتب الفرعي الرئيسي للشركة في الوقت الذي لايزال فيه نشاط مشاريع النفط والغاز في الكويت متدنيا.



كما يأتي ذلك أيضا في أعقاب تصريح الشركة الكورية الجنوبية أنها تتطلع للتحول لشركة رائدة بالمشروعات المنسجمة مع المتطلبات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكانت الشركة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن دخولها في شراكة جديدة مع شركة المقاولات الهندسية الصينية الحكومية (CSCEC) التي تعتبر أكبر شركة إنشاءات في العالم من حيث الإيرادات.



وكانت مجلة ميد في وقت سابق من هذا الشهر قد نسبت إلى الشركة الكورية قولها إنها لم تعد تخطط للمشاركة في العطاءات لمشروع مجمع الزور للبتروكيماويات المخطط له بقيمة 10 مليارات دولار في الكويت.