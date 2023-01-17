

استقبل نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالتكليف في الهيئة العامة للقوى العاملة د.فهد المراد وكيل وزارة العمل للتوظيف الخارجي وخدمات الرعاية بالخارج بالسفارة الفلبينية في الكويت هانس كاكداك ـ والوفد المرافق له.



واستهل بكلمة اشادة فيها بالعلاقات التاريخية القديمة والمميزة بين البلدين مؤكدا حرصه على تعزيز العلاقات الطيبة واستمرارها.



وأكد المراد خلال اللقاء أن الكويت توفر الحماية القانونية لجميع العمالة الوافدة بمختلف جنسياتها، كما أكد حرص الطرفين على التعاون المشترك بما يتعلق بالعمالة الفلبينية ومناقشة بعض القضايا التي تخص العمالة.



بدوره، أبدى هانس كاكداك عن امتنانه وشكره للكويت بشكل عام وللهيئة العامة للقوى العاملة بشكل خاص على ما تقدمه من جهود تخص قضايا القوى العاملة الفلبينية في الكويت، وأعرب عن سعيهم الدائم لتطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.



وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فريق من الجانبين للتعامل مع أي قضايا تخص العمالة الفلبينية بشكل عام والعمالة المنزلية بشكل خاص.