انطلقت أعمال اجتماع الشركاء السنوي الذي ينظمه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمشاركة وفد جمعية الهلال الأحمر برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أنور الحساوي وسيستمر حتى 18 يناير الجاري.



وقال الحساوي في تصريح لـ«كونا» على هامش الاجتماع إنه ستتم مناقشة الأوضاع الإنسانية في أفغانستان وباكستان وكذلك الروهينغا في بنغلادش وميانمار مع شركاء الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر.



واشار إلى دور جمعية الهلال الأحمر الكويتي الإنساني في دعم شركائها في الاتحاد لاسيما فيما يتعلق بقضايا أفغانستان وباكستان والروهينغا.



واضاف أن الجمعية سبق وأن قدمت مساعدات إنسانية عاجلة لتلك الدول لاسيما فيما يتعلق بالجانب الإغاثي والصحي لصالح الروهينغا والأفغان، إضافة إلى تقديم المساعدات للمتضررين من الفيضانات التي اجتاحت باكستان.



وذكر أنه يتطلع لمخرجات اجتماع الشركاء السنوي وكذلك الاجتماعات الفردية لتقرير ما يجب فعله في إطار التعاون مع الشركاء بالاتحاد والنظراء في الجمعيات الأخرى.



وأكد حرص جمعية الهلال الأحمر الكويتي على تعزيز سبل التعاون مع شركائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتسهيل مهمات تقديم المساعدات التي تقوم بها الجمعية في المنطقة وكذلك في جميع أنحاء العالم.



وتطرق الحساوي إلى دور الكويت الإنساني في دعم الدول الأكثر حاجة واستمرارها بتقديم المساعدات للشعوب المحتاجة حيث تحتل موقع الريادة في خريطة العمل الإنساني العالمي، مشيرا إلى دور جمعية الهلال الأحمر الإنساني الممتد إلى أكثر من 105 دول حول العالم منذ إنشاء الجمعية عام 1966.