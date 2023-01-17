

أسامة دياب



توافد العشرات من رؤساء البعثات الديبلوماسية لتقديم واجب التعازي في وفاة رئيس مجلس النواب اللبناني السابق حسين أحمد الحسيني، وفتحت السفارة اللبنانية سجل العزاء بوفاته لمدة يومين.



وأكد القائم بالأعمال بالسفارة اللبنانية أحمد عرفة في حديثه للصحافيين، أن الراحل كان قامة وطنية وقيمة قانونية وتشريعية ودستورية خسرها وطننا الحبيب لبنان.

كما أن الراحل كان يعرف بأنه أحد عرابي اتفاق الطائف الذي أنهى الأزمة اللبنانية حينها، وهنا لابد لنا من استذكار دور المغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه - الذي ترأس حينها اللجنة السداسية التي أفضت إلى اتفاق الطائف المذكور مع الأشقاء العرب، كل من دولة الأردن والإمارات العربية المتحدة والسودان وتونس والجزائر، وبمباركة الدول العربية الشقيقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وبطبيعة الحال ما عودتنا عليه الكويت بدعمها المتواصل لشقيقتها دولة لبنان.