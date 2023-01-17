

حنان عبدالمعبود



أطلقت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» أمس حملاتها لشهر يناير الجاري بحضور رئيس مجلس إدارة الحملة د.خالد الصالح ومسؤولة مبادرة حملة التوعية بسرطان الغدة الدرقية د.ايمان الشمري ومسؤولة مبادرة حملة التوعية المبكرة لسرطانات الشباب د.مريم العتيبي.



وأبدى الصالح خلال المؤتمر الصحافي سعادته بالإعلان عن إطلاق مبادرات موجهة لتوعية فئة الشباب من الجنسين والذين يمثلون 72% من المجتمع الكويتي، مثنيا على الجهود التي تبذلها الحملة للتوعية بسرطان الغدة الدرقية، مشيرا الى انها فرصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر لأمراض الغدة الدرقية والتي من ضمنها سرطان الغدة الدرقية، لافتا إلى أنه بناء على احصائيات السرطان بمركز الكويت لمكافحة السرطان فقد احتل سرطان الغدة الدرقية المركز الثاني من 2014 حتى 2018 بـ 500 حالة تقريبا، منها 137 بين الرجال بمعدل 1.4 حالة لكل مائة ألف نسمة، و363 إصابة بين السيدات بمعدل 6.8 حالات لكل مائة ألف نسمة.



ولفت الصالح إلى أن الكشف المبكر عن سرطان الغدة الدرقية في مراحله الأولى يحقق نسب شفاء مرتفعة تصل إلى 90%، أما فيما يخص حملة التوعية بسرطانات الشباب، فبين أن توعيتهم مهمة جدا لأن جميع الفئات تصاب بالأمراض السرطانية ومنهم فئة الشباب، مؤكدا أن الصحة هي المستقبل وشبابنا يجب أن يهتموا بصحتهم ودورنا توعيتهم، شاكرا دور الإعلام المهم في نشر التوعية ودور المتطوعين بهذا المجال.



بدورها، أكدت المسؤولة عن حملة التوعية بسرطان الغدة الدرقية د.ايمان الشمري أنه بالرغم من أن سرطان الغدة الدرقية يحتل المركز الخامس من حيث أكثر السرطانات شيوعا في الكويت إلا أن الوفيات بسببه متدنية جدا، وتبلغ نسبة الوفيات أقل من 2%.



وأضافت الشمري أن الحملة هذا العام عادت لنشاطها بعد انحسار «كورونا» وتم اختيار 5 مراكز صحية يتم من خلالها توزيع بروشورات وتوزيع هدايا والرد على استفسارات المرضى والمراجعين بهذه المراكز.



من جانبها، اوضحت د.مريم العتيبي ان حملة التوعية المبكرة لسرطانات الشباب هي الأولى من نوعها في الكويت وعلى مستوى الخليج والشرق الأوسط حيث انها تستهدف فئة معينة وليس ورما معينا، فئة مهمة توليها المجتمعات المتحضرة جل اهتمامها، فئة الشباب التي تشكل شريحة كبيرة من المجتمع، ولاحظنا من خلال عملنا في علاج الأورام وجود شريحة كبيرة من الشباب دون 40 عاما مصابين بالسرطان بأنواعه المختلفة وأكثرها شيوعا سرطان الثدي، والغدة الدرقية، والقولون والمسالك البولية.