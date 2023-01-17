مبارك الخالدي



أعلنت الهيئة العامة للرياضة نتائج انتخابات الاندية المتخصصة والتي جرت أول من امس في أندية الفتاة والصم والهجن. وشهدت عملية الاقتراع مشاركة أعضاء الجمعية العمومية بنسب مرتفعة تجاوزت 75% في الفتاة، و95% في الصم، و60% في الهجن.



وفاز بعضوية مجلس إدارة نادي الفتاة فضيلة الشويلان وسامية العجيمي وعائشة بن عوض وسعاد الديكان ونجوى المحمد وسبيكة بورسلي وعبير السلطان وحميدة اليوسفي وفاطمة البناي وإيمان سعدون وتسنيم المويجد.



وحاز عضوية مجلس إدارة نادي الصم أنور الحربي ومساعد الزعبي وناصر القلاف وخالد زمان وخلف الشمري وحسين بوحمد ومنصور الحربي وهادي العجمي ولافي العنزي وزهير التتان وفيصل العازمي، فيما فاز بعضوية مجلس إدارة نادي الهجن ربيح العجمي وماجد المطيري وحسين العجمي ونادر العجمي ومشعان العتيبي وعبدالله المطيري ومسفر العجمي وراشد السهلي وهادي العجمي ونشمي الفضلي وموسى الرشيدي.