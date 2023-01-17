لحق منتخب عُمان بنظيره العراقي إلى المباراة النهائية في كأس «خليجي 25» المقامة في البصرة بعد تغلبه على البحرين بهدف نظيف مساء أمس ضمن الدور نصف النهائي.



وسجل هدف العُمانيين الوحيد لاعبه جميل اليحمدي بتسديدة صاروخية ومن مسافة بعيدة بعدما حضر صلاح اليحيائي الكرة له (83).



وتقام المباراة النهائية بعد غد الخميس عند الساعة السابعة مساء.



وخطف المنتخب العراقي البطاقة الأولى الى المباراة النهائية بفوزه على نظيره القطري 2-1 على ستاد «البصرة الدولي» وسط حضور فاق 65 ألف متفرج.



سجل إبراهيم بايش (20) وايمن حسين (44) للعراق، وعمرو سراج (30) لقطر.



وقد سبقت انطلاق المباراة دقيقة صمت على أرواح عدد من المشجعين قضوا في حادث سير مروري بين محافظتي الناصرية والبصرة حيث كانوا متوجهين لحضور المباراة.



وأظهر منتخب العراق رغبته في تسجيل هدف الافتتاح وأرغم «العنابي» على التراجع، ولم يمنع هذا الضغط الأخير من اغتنام بعض الفرص والوصول الى مرمى الحارس العراقي جلال حسن بجرأة واضحة خففت بمرور الوقت عن كاهله ضغط المواجهة.



واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة للعراق نفذها علي فائز على رأس ايمن حسين الذي ارسل بدوره رأسية أبعدها الحارس مشعل برشم بصعوبة ليتابعها ابراهيم بايش داخل الشباك القطرية (20).



وواصل المنتخب العراقي زخم محاولاته الهجومية لتعزيز تقدمه مستفيدا من مساحات لعب كبيرة ومتفوقا بتنوع أدائه، وكان أكثر فاعلية مقارنة بنظيره القطري.



لم يستمر تقدم العراق سوى عشر دقائق ليعود «العنابي» الى المباراة ويدرك التعديل بواسطة عمرو سراج عندما استثمر مناولة زميله أحمد علاء الدين بطريقة ماكرة بالكعب لم يستطع جلال حسن السيطرة عليها فأكملها سراج الدين الى الشباك بتسديدة مباشرة.



بعد إدراكه هدف التعديل استعاد المنتخب القطري توازنه وقواه وازدادت ثقته ليواصل محاولات الهجومية ومقارعة منافسه صاحب أفضلية عاملي الأرض والجمهور.



وقبل انتهاء الشوط الأول، الذي شهد سجالا بين الطرفين، بدقيقة واحدة عاد المنتخب العراقي وتقدم بواسطة ايمن حسين مستغلا خطأ مزدوجا لعاصم مادبو والحارس برشم، فأرسل كرة عالية الى الشباك (44)، لينتهي الشوط الأول بتقدم عراقي بهدفين لواحد.



بداية الشوط الثاني كانت قطرية، وكان «العنابي» قريبا جدا من التعديل لولا عارضة المرمى العراقي التي وقفت حائلا دون ذلك عندما ردت كرة قوية لعمرو سراج سددها بقوة بعدما هيأها لنفسه (46).



أدرك المنتخب العراقي خطورة منافسه القطري فحاول فرض نفسه وزيادة تركيزه الدفاعي بوجه محاولات المنتخب القطري الذي بدأ هذا الشوط بأفضلية واضحة على العكس من الشوط الأول وبحث عن فرص الوصول الى مرمى المنتخب العراقي الذي أخذ يعتمد طريقة دفاعية للمحافظة على التقدم.



وأبعد الحارس القطري مشعل برشم كرة ثابتة هائلة سددها ضرغام اسماعيل (72)، وأخرى رأسية لأيمن حسين.



وحاول المنتخب القطري إدراك التعادل في ربع الساعة الأخير لكنه لم ينجح في ذلك.