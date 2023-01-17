ترقية الضباط من مختلف الرتب إلى الرتب التي تليها

منصور السلطان



تعقد لجنة الشرطة برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، وبحضور رئيس الموارد البشرية وتقنية المعلومات الشيخ مبارك سالم العلي ورئيس جهاز أمن الدولة الفريق الشيخ سالم النواف وجميع الوكلاء المساعدين ومدير عام الإدارة العامة لقوة الشرطة اللواء حمد المنيفي، اجتماعا صباح اليوم، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، التي من أبرزها ترقية ضباط من رتبة عقيد إلى عميد والبالغ عددهم ما يقارب 120 ضابطا خريجي الدفعتين 23 و24. وتنظر اللجنة في ترقيات الضباط من ملازم أول إلى نقيب ومن نقيب إلى رائد ومن رائد إلى مقدم ومن مقدم إلى عقيد. وأبلغت مصادر أمنية مطلعة «الأنباء» بأن الاجتماع ستتم خلاله مناقشة عودة عدد من الضباط الذين تقدموا باستقالاتهم لخوض انتخابـات مجلس الأمـة والبلدي ولظروف أخرى.



وأكدت المصادر أن اللجنة سترفع قراراتها إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد لاعتمادها بشكل نهائي والمتوقع خلال فبراير المقبل.