عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مسؤولة رفيعة المستوى ل "الأنباء"، انه اعتباراً من يوم غد الاربعاء ولمدة ثلاثة ايام سيتم فتح باب التظلمات لطلبة الثاني عشر بقسميه العلمي والادبي والتعليم الديني، مشيرةً الى ان تقديم التظلم سيكون عبر موقع وزارة التربية الالكتروني " اون لاين " ويستمر حتى منتصف ليل يوم الجمعة القادمة .

وحول موعد اعلان النتيجة النهائي اوضحت المصادر ان هناك اختلاف في وجهات النظر حول موعد الاعلان لافتةً الى ان بعض مسؤولي الكنترول يفضلون التريث وعدم الاستعجال في الاعلان حتى يأخذ كل طالب حقه بينما البعض الآخر يرى اعلانها حفاظاً على سير عمل الكنترول متوقعةً انه في جميع الحالات ستكون جاهزة بعد الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء ولكن التريث مطلوب .