توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية تحسن الأجواء تدريجيا من بعد عصر اليوم الثلاثاء، حيث تقل السحب وتنحسر فرص الأمطار.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد ستتأثر بامتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية باردة ويكون الطقس مائل للبرودة نهارا وبارد إلى شديد البرودة ليلا خاصة على المناطق البرية مع فرص لتكون الضباب.

وذكر القراوي أن البلاد تأثرت منذ عصر أمس الاثنين بحالة مطرية بدأت خفيفة تدريجيا نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية رطبة تزامن مع وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

وأضاف أن ذلك أدى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تخللتها بعض السحب الركامية مصحوبا بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق خاصة الجنوبية خلال فترة الليل وفجر اليوم ونشاط في الرياح مع انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق وارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 7 أقدام.

وأشار إلى تفاوت كميات الأمطار المسجلة في معظم محطات البلاد ففي مطار الكويت سجلت 29 ملليمترا فيما سجلت بالوفرة 44 ملليمترا والأحمدي 27 ملليمترا والأبرق 21 ملليمترا ومدينة الكويت 29 ملليمترا ومن المتوقع أن تزداد هذه الكميات خلال الساعات المقبلة.