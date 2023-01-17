تساقط الأمطار بلغ 40 -50 ملم خلال فترة قصيرة وهذا يفوق القدرة الإستيعابية لشبكة تصريف المياه



عاطف رمضان

قال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية بالتكليف والمتحدث الرسمي باسم وزارة الاشغال العامة م. أحمد الصالح، ان البلاد تعرضت لهطول امطار الخير منذ الساعة الحادية عشرة من مساء امس الإثنين .

واضاف الصالح في تصريح صحافي، ان هذه الامطار اتسمت بغزارتها خلال فترة قصيرة حيث بلغت 40 -50 ملم وهذا يفوق القدرة الاستيعابية لشبكة تصريف مياه الامطار، ولكن بحمد الله استطاعت فرق الطوارئ التابعة لقطاع هندسة الصيانة بالوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري من السيطرة على الوضع فلم يتم اغلاق أي من الطرق الداخلية أو الرئيسية في ما عدا بعض الحارات على يمين الطريق التي تتعامل معها حاليا فرق الطوارئ من خلال سحب كميات المياه لعدم اعاقة حركة السير على هذه الطرق.

وأكد الصالح على المتابعة الحثيثة للحالة المطرية من قبل وزيرة الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز ووكيل الوزارة م. مي المسعد وجميع القياديين في القطاعات المعنية بالوزارة لمنع حدوث أي أضرار قد تنجم عن الحالة المطرية بسبب تجمعات المياه وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية الأخرى، منوها إلى ضرورة توخي الحذر والحيطة من قبل المواطنين والمقيمين خلال هذه الحالة المطرية الاستثنائية.