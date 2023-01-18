محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان شركة نفط الكويت طرحت مناقصة لمشروع إعادة الغطاء النباتي الذي سيتم تنفيذه في المنطقة الواقعة في مناطق شمال وجنوب الكويت، وحددت الموعد النهائي لتقديم العطاءات لينتهي في 16 أبريل المقبل.



ومن المقرر عقد اجتماع ما قبل تقديم العطاءات الخاصة بالمشروع يوم 6 فبراير المقبل. وأشارت المجلة إلى ان لدى الكويت تاريخا في تنفيذ مشاريع إعادة الغطاء النباتي من أجل إعادة تأهيل مناطق إنتاج النفط التي تم التخلي عنها.



وكانت مجموعة معالجة التربة التابعة لشركة نفط الكويت قد نشرت في أبريل 2021 ورقة تضمنت تقييما لمشروع سابق شمل العمل على إعادة الغطاء النباتي بشكل كبير في البلاد.



وقد أطلق على المشروع في حينه اسم مشروع التنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة وتم تطويره في الكويت في محاولة لاستعادة البيئات التي تضررت بسبب عمليات قطاع النفط والغاز، كما حاولت تشجيع عودة النباتات المحلية.



وختمت «ميد» بالقول انه خلال العمل في المشروع المذكور تم استهداف مناطق تحتوي على تربة ملوثة بإخضاعها لنوعين من تقنيات المعالجة وهي إما المعالجة البيولوجية أو المعالجة الحرارية قبل إعادة التربة الى موقعها الأصلي وزرعها بأنواع نباتية محلية تتعايش مع البيئة والمناخ السائدين في البلاد.