

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تعزية إلى الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية الشقيقة وإلى الرئيس نجيب ميقاتي رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى رئيس مجلس النواب السابق القامة الوطنية اللبنانية حسين أحمد الحسيني، عبر فيهما سموه لهما ولذوي الفقيد عن خالص تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب الأليم، داعيا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهمهم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء.

مستذكرا سموه بكل التقدير والاعتزاز مناقب الفقيد ومسيرته الوطنية الطويلة الحافلة بالعطاء وإسهاماته الجليلة المشهود لها في خدمة وطنه لبنان الشقيق ومساعيه الحميدة في تعزيز وحدة الشعب اللبناني الكريم.