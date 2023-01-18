

عبدالعزيز الفضلي



طلب مكتب الشهيد من وزارة التربية التنسيق معه لوضع جداريات شهداء الكويت الأبرار في المدارس الحكومية غير انه اختلفت الآراء بالتربية حول القطاع المختص الذي مطلوب منه التنسيق مع المكتب لإنجاز هذا الطلب، حيث تلقى وكيل وزارة التربية فيصل المقصيد كتابا من مكتب الشهيد والذي تلقت «الأنباء» نسخة منه وجاء فيه: يسر مكتب الشهيد أن يهديكم أطيب تحياته وتمنياته لكم بدوام التوفيق والسداد، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه بخصوص وضع جداريات شهداء الكويت التي تحتوي على أسماء وصور شهداء الكويت الأبرار في مدارس الكويت الحكومية وتجديد الجداريات الموجودة في المدارس وذلك تخليدا لبطولات الشهداء الأبرار.



لذا يرجى منكم التفضل بالإيعاز لمن يلزم بالتنسيق مع مكتب الشهيد ليتسنى لنا عمل اللازم.



بدوره، حول المقصيد الكتاب للجهات ذات الصلة كقطاع المنشآت والأنشطة التربوية والتوجيه الفني للتربية الفنية ولكن ردوا بالاعتذار وانهم ليسوا جهات اختصاص، غير ان وكيل التعليم العام اسامة السلطان قام بإرسال المطلوب إلى المناطق التعليمية لإيجاد مخرج لهذا الأمر والرد على مكتب الشهيد.