

ثامر السليم



أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.عبدالله الهاجري عن فتح مركز علوم البحار في الفنطاس لاستقبال طلبة المنطقة الجنوبية لجامعة الكويت، وذلك تلبية والتزاما بتعهدات الجامعة أمام الطلبة وأهالي المناطق الجنوبية بالبلاد لتخفيف الأعباء عن الطلبة من الازدحام المروري بالطرق، ومعاناة بعد المسافة بينهم بين منطقة الشدادية، مثمنا توجيهات الفاضلة مدير جامعة الكويت بالإنابة د.سعاد الفضلي، حيث تم طرح لأول مرة أكثر من 15 مقررا دراسيا للتسجيل في موقع الفنطاس التابع الجامعة الكويت لخدمة طلبة المناطق الجنوبية كمرحلة أولى لحل مشاكل المناطق البعيدة.



وأشار د.الهاجري في تصريح خاص لـ «الأنباء» إلى أن الإدارة الجامعية وبالتنسيق والتعاون مع عمادات الكليات «الآداب والعلوم الحياتية، وكليات أخرى» تم طرح ما يقارب 15 شعبة دراسية أمام طلبة لسكن المناطق الجنوبية والمنطقة العاشرة وما حولها بما يقارب من 400 طالب وطالبة على أقل تقدير قابلة للزيادة، مؤكدا أن ذلك لخدمة الطلبة المناطق الجنوبية الذين يعانون من مشاكل التأخير عن المحاضرات نتيجة الازدحام المروري بالطرق، والمسافات البعيدة عن كلياتهم في الشدادية.



وكشف عن أن الإدارة الجامعة تعمل على إيجاد الحلول وإزالة أي معوقات أمام الطلبة لتحصيلهم العلمي، من خلال إقرار الجامعة فتح مركز علوم البحار للاستفادة منه بطرح الشعب الدراسية من مختلف الكليات التي يعاني طلبتها من المنطقة العاشرة والمناطق الجنوبية، تسهيلا لهم وتوفيرا في الوقت والجهد، مبينا أنه جار التنسيق مع العمادات لاستقبال عدد آخر من طلبة الكليات الآخر بمركز علوم البحار للاستفادة القصوى من السعة المكانية بالقاعات.



وفي سياق آخر، قال الهاجري إن اليوم الأربعاء تبدأ المرحلة 2 من مراحل السحب والإضافة لمدة 4 أيام، كما تم إرسال رسائل نصية إلى أكثر من 37 ألف طالب وطالبة مقسمين في اليوم الواحد إلى 6 شرائح كل شريحة 1500 طالب بالساعة (9000 طالب يسجل في اليوم الواحد)، متمنيا من طلبتنا الالتزام بالموحد المحدد ضمان لسلاسة التسجيل. وأشار إلى انه تجاوز عدد المتقدمين على التسجيل في جامعة الكويت إلى 2700 طالب وطالبة وتم قبول الفوري لما يتجاوز 2353 طالبا طالبة من الكويتيين وأبناء الكويتيات، وجار فرز طلبة المنح والإعلان عن قبولهم الأسبوع المقبل.