هادي العنزي



حافظ فريق جريدة «الأنباء» على لقب دوري العلامات التجارية لكرة القدم وتوج بطلا للنسخة الثانية بعد فوزه على «عطورات تواق» 2-1 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين أمس الأول على ملاعب جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM).



وشارك في «براندز ليغ 2»، الذي نظمته شركة «هايب ترند» بالتعاون مع جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM)، وأقيم خلال الفترة من 7 حتى 16 الجاري، 32 فريقا من كبريات الشركات المحلية والعلامات التجارية العالمية في الكويت.



وحضر حفل الختام نائب المدير العام لإدارة الرياضة للجميع، حامد الهزيم، والرئيس التنفيذي لشركة «هايب ترند» عبدالرحمن العلي، والمدير التنفيذي لجامعة الشرق الأوسط الأمريكية مسار بن عيد، ومدير التسويق في شركة الحمراء العقارية عبدالعزيز الضويحي، ومسؤولو الفرق المشاركة.



دعم ورعاية كبيران



وشهد دوري العلامات التجارية دعم ورعاية عدد غير محدود من المؤسسات الحكومية والأهلية، انطلاقا من مسؤولياته المجتمعية التي تهدف إلى دعم شريحة كبيرة من الشباب الرياضي، الذين بدورهم يمثلون قطاعا عريضا في المجتمع الكويتي. وجاء في طليعة الداعمين، جامعة الشرق الأوسط الأمريكية، وذلك عبر شراكة استراتيجية ناجحة وتعاون بناء مع شركة «هايب ترند»، كما قدم كل من شركة الحمراء العقارية وبنك بوبيان وجريدة «الأنباء» رعاية ماسية للبطولة، إضافة إلى دعم كل من شركة زين، شركة خدمات الطيران الكويتية، الهيئة العامة للرياضة، نيسان البابطين، اليسرة «فاشن» وأطياب المرشود، لينتج عن كل هذا الدعم نسخة جديدة ناجحة ومطورة من الدوري.



وجاءت المباراة النهائية لدوري العلامات التجارية حماسية منذ بدايتها، حيث تقدم فريق جريدة «الأنباء» بهدفين مطلع الشوط الأول، مستفيدا من ربكة البداية التي بدت ظاهرة على فريق «عطورات تواق»، لكن سرعان ما تداركوا الوضع وقاموا بتنظيم صفوفهم لكنهم لم يفلحوا في تقليص النتيجة لينتهى الشوط الأول بتقدم «الأنباء» 2-0، ومع بداية الشوط الثاني، تمكن «عطورات تواق» من تقليص النتيجة بتسجيلهم الهدف الوحيد لكنهم لم يستطيعوا تعديل النتيجة في ظل صلابة دفاعية من «الأنباء» للحفاظ على التقدم مع الاعتماد على الهجمات المرتدة المباغتة. وبين دفاع متماسك وهجوم متوال، انقضت الدقائق المتبقية من الشوط الثاني، ليفوز «الأنباء» بلقب دوري العلامات التجارية ويحافظ على اللقب للمرة الثانية تواليا.



شراكة إستراتيجية ناجحة



من جانبه، أشاد المدير التنفيذي لشركة «هايب ترند» عبدالرحمن العلي بالدعم الكبير الذي حظيت به بطولة «براندز ليغ 2»، وقال: «نشكر جميع المؤسسات والشركات التي قدمت الدعم والرعاية للبطولة، فكل ذلك ساهم بتحقيق نجاح غير مسبوق للدوري. وسوف نحرص على استمرار هذا التعاون المثمر في النسخ المقبلة، آملين التوفيق والسداد لشبابنا الرياضي ولكل ما من شأنه أن يساهم في ازدهار وطننا الكويت».



وأكد العلي أن الشراكة الاستراتيجية مع جامعة الشرق الأوسط (AUM) ساهمت في إحداث نقلة نوعية، وانتشار واسع لـ «براندز ليغ 2» في الأوساط الشبابية الرياضية، مضيفا: «تحرص شركة هايب ترند على مد جسور التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص لدعم الشباب في مختلف أنشطته وفعالياته والنجاح الذي تحقق في النسخة الثانية لدوري العلامات التجارية لكرة القدم مدعاة لبذل مزيد من الجهود في الفترة المقبلة لدعم الأنشطة الشبابية بتنوعاتها المختلفة».



من جهته، أبدى لاعب فريق جريدة «الأنباء» ناصر صغير سعادته بحصد لقب دوري العلامات التجارية لكرة القدم، موضحا: «جاءت المباراة النهائية صعبة وقوية على الطرفين. وقد شهدت البطولات جميعها مباريات مثيرة ومتكافئة بدءا من الدور التمهيدي للمجموعات، وانتهاء بالمباراة الختامية. وقد كانت عناصر النجاح للبطولة مكتملة بدورها، من تنظيم مميز لشركة هايب ترند، وإدارة تحكيمية رائعة، ومواجهات متكافئة من الناحية الفنية. ونشكر الجميع على هذه البطولة الناجحة». ولفت صغير إلى أن فريق «الأنباء» امتاز بتواجد عدد غير قليل من اللاعبين المميزين الأساسيين والاحتياطيين، مما ساهم في المحافظة على حيوية الفريق طوال مشواره في البطولة. إلى ذلك، أكد لاعب فريق «عطورات تواق» رائد شمال أن فريقه تأثر سلبا بالإصابات التي طالت 5 لاعبين بالفريق، مضيفا أن البطولة في مجملها كانت رائعة من حيث التنظيم، والمنافسات وكانت الأجواء حماسية مما أضاف عاملا آخر من عوامل نجاح بطولة هذا العام».