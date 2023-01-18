يحيى حميدان



حصل فريق الكرة بنادي التضامن على خدمات لاعب القادسية عبدالله ماوي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم بعدما أتمت إدارة الناديين الاتفاق الرسمي حول كافة شروط الصفقة.



ويعتبر ماوي إضافة لتشكيلة «العنيد» لما يمتلكه من خبرة، فضلا عن تمثيله للمنتخب الوطني في عدة مناسبات. وتأتي صفقة انتقال ماوي إلى التضامن عقب استعادة القادسية للاعبه السابق عزيز نصاري الذي تألق هذا الموسم مع «العنيد» في مركز الظهير الأيسر، على الرغم من أنه ليس مركزه الأساسي.



هذا وخاض التضامن مباراة تجريبية أمام السالمية أول من أمس وانتهت بالتعادل السلبي في إطار استعدادات الفريقين لخوض النصف الثاني من الموسم الحالي. وتنتظر «العنيد» مواجهة صعبة الأسبوع المقبل بلقاء الكويت في الدور التمهيدي من مسابقة كأس الأمير الثلاثاء المقبل، فيما يلعب «السماوي» مع الشباب في اليوم ذاته.



وفي مباراة تجريبية أخرى، خسر برقان من الجهراء بهدف نظيف، وسيلتقي القادسية عند الساعة السادسة مساء اليوم في مواجهة ودية أخرى للفريق البرقاني.