منصور السلطان



لفظ وافد آسيوي أنفاسه الأخيرة على طريق أم الهيمان بعد تعرضه لحادث دهس.



وكان بلاغا ورد مساء أول من أمس الى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث دهس على طريق أم الهيمان، وعلى الفور توجه رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن وافدا آسيوي الجنسية في العقد الثالث من عمره حاول عبور الطريق فاصطدمت به سيارة مسرعة يقودها مواطن فتعرض لعدة جروح وكسور ونزيف داخلي تسبب في وفاته بموقع الحادث.



هذا، وتم نقل جثة الضحية، وإحالتها الى مستشفى العدان، فيما تم اقتياد الداهس الذي افاد خلال التحقيق الأولى بأنه لم يشاهد الضحية خلال عبوره الطريق بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة.