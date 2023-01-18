

أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الاحمدي بحملة واسعة النطاق على البقالات المتنقلة المخالفة بالمناطق السكنية.

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي نواف المطيري إن عملية رفع البقالات تمت لتفادي عرقلة سير المركبات داخل المناطق السكنية، وأسفرت الجولة عن رفع 6 بقالات مخالفة بالسكن الخاص.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال رصد أي مخالفة، الى عدم التردد بالتقاط الصور الموضحة لها، وإرسالها إلى حسابات البلدية.