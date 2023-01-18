ألاء خليفه

عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه رقم ( 81 ) للعام 2023 ، برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني ، وبحضور الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة وأعضاء المجلس.

وأوضح الأمين العام بالتكليف م. عمر الكندري في تصريح صحافي، أن المجلس استعرض في اجتماعه البنود المدرجة على جدول الأعمال منها الإجراءات التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بتنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في اجتماعه رقم (80) ، كما ناقش المجلس مذكرة التوصية المقدمة من لجنة دراسة الطلبات بشأن رسوم الخدمات الطلابية والأنشطة المكتبية والرسوم الأخرى في الجامعات والكليات الخاصة .

وأضاف الكندري أن المجلس برئاسة الوزير العدواني وافق في اجتماعه على قبول الطلبة من فئة أبناء الدبلوماسيين وفئة المتفوقين وفئة إعادة الضم المستوفين لشروط الالتحاق بالبعثات الداخلية في الفصل الدراسي الثاني 2023/2022 في كل من الجامعات والكليات الخاصة أسوة بما هو متّبع في البعثات الخارجية لوزارة التعليم العالي وذلك تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص .