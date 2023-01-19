القاهرة - سامى عبدالفتاحفاجأ المدير الفني للأهلي السويسري مارسيل كولر الجميع بإشراك لاعبه محمود كهربا في نصف نهائي كأس مصر بعد غياب عن الملاعب لنحو 8 شهور، فكان نجم المباراة التي فاز بها الأهلي 3-1 ليتأهل إلى نهائي الكأس لنسخة 2021 /2022، حيث ساهم في الأهداف الثلاثة لفريقه.وبتمريرة سحرية من كهربا، تقدم الأهلي في الدقيقة 8 عن طريق لاعبه أحمد عبدالقادر من خطأ فادح للحارس الهاني سليمان ثم من تمريرة أخرى كرر الحارس خطأه في الهدف الثاني الذي سجله حمدي فتحي في الدقيقة 11، فيما تكفل كهربا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 36 بتمريره سحرية من حسين الشحات، بينما سجل حسام حسن هدف سموحة في الدقيقة 90+1 من ضربة جزاء.وبذلك، ضرب الأهلي موعدا ناريا مع بيراميدز الفائز على الزمالك حامل اللقب بركلات الترجيح، وبسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، فقد تقرر تأجيل النهائي الذي كان محددا له 3 فبراير المقبل، إلى موعد يحدد لاحقا.مشاركة كهربا أثارت انتقاد رئيس الزمالك مرتضى منصور الذي أعلن بعد المباراة أن اشتراك كهربا غير قانوني، وانه سيقدم شكوى للمحكمة الرياضية، كما اتهم رئيس نادي سموحة فرج عامر بأنه «فوت» المباراة لصالح الأهلي بسبب الأهداف التي دخلت مرمى فريقه والتي وصفها منصور بانها إما «هزلية» أو أنها بسبب أعمال «السحر».وكان الاتحاد المصري قد أخطر الأهلي بأحقية اشتراك كهربا في المباريات بعد موافقة الاتحاد الدولي على ذلك إثر انتهاء مدة الإيقاف المحددة بـ 6 أشهر بسبب عدم دفع الغرامة المالية المستحقة عليه لصالح الزمالك فريقه الأسبق لانتقاله إلى أحد الأندية البرتغالية قبل الانتقال إلى الأهلي.يذكر أن الأهلي سيلاقي الزمالك السبت المقبل ضمن الجولة 14 لمسابقة الدوري، وتم ترحيل موعد المباراة إلى التاسعة والنصف مساء بتوقيت الكويت، بسبب مواجهة منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره البحريني في بطولة العالم لكرة اليد في نفس الموعد السابق وهو الثامنة مساء بتوقيت الكويت.إلى ذلك، تقام اليوم 3 مباريات ضمن الجولة 14، حيث يستضيف المقاولون فريق أسوان، ويلتقي البنك الأهلي مع الاتحاد السكندري، وبيراميدز مع فاركو.