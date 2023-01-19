آلاء خليفة



استقبلت مدير جامعة الكويت بالإنابة د.سعاد الفضلي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى البلاد د.طارق الشيخ، في مكتب مدير جامعة الكويت في مدينة صباح السالم الجامعية.



وهدفت الزيارة إلى تقديم الشكر إلى د.طارق الشيخ على جهوده المبذولة طوال فترة توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة.



وبدورها، رحبت مدير جامعة الكويت بالإنابة د.سعاد الفضلي بممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى البلاد د.طارق الشيخ، شاكرة تعاونه البارز طوال فترة توليه المنصب، ومؤكدة حرص جامعة الكويت على التعاون المستمر والمستقبلي مع منظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسكو ومد يد التعاون والتواصل مع المنظمات العالمية الأخرى، وتبادل الخبرات والثقافات والأفكار لاستثمار الطاقات الشبابية والتي تركت أثرا واضحا لدى الجامعة، متطلعة للمشاركة بمزيد من الأنشطة العالمية وتسهيل المهام العلمية والتعاون البحثي والأكاديمي الذي من شأنه أن يضيف ثراء علميا يصب في صالح جامعة الكويت.



وأضافت أ.د.الفضلي أنه تمت مناقشة عدة مواضيع من أبرزها موضوع التغير المناخي في العالم، مؤكدة أن جامعة الكويت على أتم الاستعداد لاستقبال مثل هذه الفعاليات التي تخدم قضايا العالم.



ومن جانبه، أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى البلاد د.طارق الشيخ أن مجال العمل في الكويت مجال ثري جدا ومليء بالتعاون مع جميع جهات مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن جامعة الكويت سباقة في جميع المجالات ومنبر للثقافة والعلم وتحظى بمكانة خاصة جدا لدى الأمم المتحدة.



كما أبدى د.الشيخ سعادته بالعلاقة المهنية مع أعضاء هيئة التدريس في مختلف كليات جامعة الكويت، منوها بأنها علاقة داعمة للإنجازات والتعاون، فقد تمت الاستعانة بكثير من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت للمساهمة في المنظمات الدولية خاصة منظمة الأمم المتحدة، وذلك يعود لخبراتهم الأكاديمية والسياسية الطويلة وثقافتهم العالية وتطلعهم لرفع اسم الكويت بين الأقاليم المحيطة والعالم أجمع، إلى جانب اهتمام الجامعة البارز بالمبادرات الشبابية وذلك باحتضانها وتعميق دورها في المجتمع.



واختتم اللقاء بتقديم أ.د.الفضلي درعا تذكارية لممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى البلاد د.طارق الشيخ.