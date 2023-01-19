محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الاستثمارات بمشاريع الهندسة المدنية تعتبر مقدمة للمشاريع الإنشائية الكبرى وتبشر بفرص طويلة الأجل لقطاع البناء في المنطقة، مستشهدة بـ 3 مشروعات أعلن عنها في يناير الجاري وفي مقدمتها مشروع خط السكك الحديدية في الكويت المخطط له والذي سيرتبط بشبكة السكك الحديدية بدول مجلس التعاون، حيث تمت دعوة الاستشاريين لتقديم عطاءات للمرحلة الأولى من المشروع. وفي المملكة العربية السعودية، يتنافس المقاولون على بناء سدود بقيمة ملياري دولار في منتجع نيوم الجبلي تروجينا. أما في دبي، فقد تم الاتصال بالشركات لاستكمال أعمال التجريف والاستصلاح لمشروع نخلة جبل علي.



وأشارت المجلة إلى انه رغم أهمية هذه المشاريع في حد ذاتها، إلا أنها ستكون محفزا وعامل تمكين للمضي قدما في المشاريع الأخرى.



ففي حالة تطوير خط السكك الحديدية في الكويت، فإنه سيكون عاملا مساعدا في تعزيز وتمكين الاقتصاد الكويتي، كما سيؤدي إلى بناء المرافق الصناعية واللوجستية في جميع أنحاء البلاد.