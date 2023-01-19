محمد الجلاهمة



قامت لجنة إتلاف مواد السحر والشعوذة المشكلة من إدارة البحث والتحري بالجمارك والإدارة العامة للمباحث الجنائية (مكافحة جرائم المال) بوزارة الداخلية، بإتلاف 90 مادة سحر وشعوذة وطلاسم خلال 2022.



وبحسب ما ذكر مصدر جمركي لـ «الأنباء» فإن أدوات السحر والشعوذة ضبطت على مدار العام الماضي من قبل رجال الجمارك البرية وكذلك من قبل الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن الجنائي، لافتا الى ان أغلب أدوات السحر التي ضبطت كانت بحوزة أشخاص قدموا إلى البلاد برا.



وقال المصدر إن غالبية الذين ضبطوا وبحوزتهم من المواطنين تم أخذ تعهدات عليهم بعدم تكرار تهريب أدوات ومواد تستخدم في أعمال السحر والشعوذة، أما بالنسبة للوافدين فقد ضبطت هذه المواد مع خادمات.



وقد توجه مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد بالشكر للجنة وأعضائها، نظرا للجهود المبذولة منهم خاصة في الآونة الأخيرة التي شهدت ضبط أحراز وأدوات عدة تخص أعمال السحر والشعوذة.



يشار إلى أن لجنة إتلاف مواد السحر والشعوذة أنشئت في العام 2017، بناء على طلب من إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة للجمارك، بسبب الكمية الكبيرة المصادرة من تلك المواد في جميع المنافذ الجمركية.