

تسبب تأجيل انطلاق تصوير مسلسل «توحة» الذي تعود به الفنانة علا غانم إلى الشاشة بعد غياب 6 سنوات، والذي كان مقررا البدء بتصويره هذه الفترة، في انتشار أخبار تؤكد خروج المسلسل من السباق الدرامي الرمضاني المقبل وتأجيل عرضه إلى موسم آخر.



وكشف مصدر من داخل العمل، حسب مجلة «لها»، عن أنه لا صحة لما تم تداوله عن خروج العمل من السباق الدرامي الرمضاني المقبل. وأضاف المصدر أن المخرج محمد النقلي قرر تأجيل موعد البدء بتصوير المسلسل إلى الأول من فبراير المقبل، وذلك للانتهاء من بعض التحضيرات، ومنعا لأي عراقيل قد تعترض التصوير.



وكانت أخبار قد انتشرت منذ فترة عن خروج مسلسل «توحة» من سباق رمضان بعد اعتذارات عدة من فنانين تم ترشيحهم للمشاركة في المسلسل، وآخرهم الفنانة لوسي التي قالت إن العمل يفتقر الى التنظيم، إلا أن المخرج محمد النقلي أكد في تصريحات أنه لا نية في إلغاء المسلسل، وأن صناعه أنهوا كل التحضيرات الخاصة به، لافتا إلى أن كل ما تردد حول إلغاء العمل وعدم مشاركته في السباق الرمضاني المقبل مجرد شائعات.