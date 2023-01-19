أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، أن شركة نفط الكويت تعد دراسات الجدوى لإنشاء أكبر محطة للطاقة المتجددة في الكويت، والتي من شأنها تغذية مرافق وحقول شركة نفط الكويت بالكهرباء. وفي التفاصيل، قالت المصادر إن «نفط الكويت» وقعت العقد مع شركة «ورلي» لإعداد دراسة الجدوى المفصلة.

وذكرت أن محطة الطاقة المتجددة تتماشى مع استراتيجية تحويل الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وذلك تماشيا مع استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية في هذا الشأن.

وبينت المصادر ان إدارة شركة نفط الكويت عقدت عددا من الاجتماعات مع ممثلي شركة «وورلي» الذين قدموا بدورهم شرحا تفصيليا حول مراحل تنفيذ الدراسة والجدول الزمني لكل مرحلة، حيث تم تسليط الضوء على الجوانب الفنية والقانونية ذات الصلة بالدراسة.