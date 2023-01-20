من منطلق حرص جامعة الكويت على سلامة أبنائها الطلبة وتذليل الصعوبات التي تواجههم، عقدت اللجنة التنفيذية لمتابعة خطة إنشاء أفرع لجامعة الكويت في المناطق الشمالية والجنوبية بالكويت اجتماعا برئاسة مديرة جامعة الكويت بالإنابة د.سعاد الفضلي وحضور أعضاء اللجنة المكونة من أمين عام الجامعة بالإنابة د.فايز الظفيري، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط د.هدى المحمود، والقائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.عبدالله الهاجري، والقائم بأعمال عميد كلية الآداب د.عبدالهادي العجمي، وكبير اختصاصي قانوني وائل كمال.



وتمت خلال الاجتماع مناقشة ومتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة باستغلال موقع مركز علوم البحار التابع لكلية العلوم في جامعة الكويت الواقع في منطقة الفنطاس لخدمة طلبة وطالبات جامعة الكويت المستجدين في كليات الآداب والتربية والشريعة والعلوم الحياتية من سكان المناطق الجنوبية والشمالية كحل مبدئي اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023، وذلك بعد حصر أعداد الطلبة والطالبات من سكان هذه المناطق من قبل عمادة القبول والتسجيل والمقدر عددهم بـ858 طالبا وطالبة من سكان منطقة صباح الأحمد السكنية، ومنطقة صباح الأحمد البحرية، ومنطقة الوفرة السكنية ممن يجدون مشقة في الوصول الى الحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية، حيث قامت عمادة القبول والتسجيل بطرح 18 شعبة من كليات مختلفة شملت كلية الآداب والعلوم الحياتية في مركز علوم البحار تسهيلا للوصول إلى الحرم الجامعي.



كما قررت اللجنة الموافقة على تشكيل وفد برئاسة القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط د.هدى المحمود، وعضوية كل من القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.عبدالله الهاجري، والقائم بأعمال عميد كلية الآداب د.عبدالهادي العجمي، للقيام بزيارات ميدانية لتلك المناطق للوقوف على احتياجاتها وإيجاد الحلول لها، ودراسة إمكانية تخصيص مدرسة من قبل وزارة التربية كحل عاجل لتكون مقرا لطرح مقررات وشعب تابعة لكليات مختلفة لخدمة طلبة وطالبات جامعة الكويت من سكان المناطق البعيدة.



يذكر أن اللجنة كانت قد شكلت بناء على توجيهات مدير جامعة الكويت بالإنابة د. سعاد الفضلي بهدف وضع حلول للتسهيل على الطلبة والطالبات القاطنين بهذه المناطق البعيدة، لرفع المشقة عنهم في الوصول إلى الحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية، إضافة إلى الاستغلال الأمثل لموارد ومنشآت جامعة الكويت في مختلف مناطقها.