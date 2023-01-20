تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر أمس، وقعت شركة نفط الكويت عقدا استشاريا مع شركة «وورلي» للاستشارات، وذلك لإجراء دراسة جدوى تفصيلية لاستغلال الطاقة المتجددة في حقولها بمختلف مناطق العمليات. وجاءت هذه الخطوة وفقا لخريطة الطريق بشأن التحول في الطاقة للوصول إلى صافي انبعاثات صفري لغاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، حيث جاء التوقيع خلال اجتماع حضره عن الشركة كل من مدير مجموعة الصحة والسلامة والبيئة شملان الرومي، ومدير مجموعة الابتكار والتكنولوجيا حمد الزعابي بصفتهما الرئيس والرئيس المشارك للجنة التحول بالطاقة، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



جدير بالذكر أنه سيتم استغلال الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة المتجددة المزمع إنشاؤها في تغذية حقول ومنشآت شركة نفط الكويت عن طريق ربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء، علما أنه لدى الشركة خبرة سابقة في هذا الشأن، من خلال مشروع «سدرة 500» للطاقة المتجددة بسعة 10 ميغاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والذي أقامته منذ سنوات في حقل أم قدير بغرب الكويت.