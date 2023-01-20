شريف حمدي



حققت مؤشرات البورصة الكويتية أول ارتفاع جماعي أسبوعي خلال 2023، وذلك بعودة الزخم الشرائي على الأسهم القيادية بعد أن كان اعتماد السوق منذ بداية العام على الأسهم المتوسطة والصغيرة التي كانت محط اهتمام المتعاملين في ظل تراجع الإقبال على الأسهم القيادية. وفتح شهية المتعاملين بالسوق على شراء الأسهم بمختلف مستوياتها، خاصة القيادية ذات القيم السعرية المرتفعة يرجع إلى عاملين رئيسيين، الأول تراجع أسعار هذه النوعية من الأسهم لمستويات مشجعة على الشراء بعد تعرضها لضغوط بيعية خلال الأسبوعين الماضيين، والثاني تحسن أسعار النفط الكويتي من خلال ارتفاع سعر البرميل إلى 83 دولارا، وهو الأمر الذي يلقي بظلال إيجابية على سوق الأسهم بشكل عام.



وفي نهاية التعاملات الأسبوعية، حققت القيمة السوقية لبورصة الكويت مكاسب 802 مليون دينار بنسبة ارتفاع 1.7%، ليصل الإجمالي إلى 46.49 مليار دينار ارتفاعا من 45.68 مليارا في نهاية الأسبوع الماضي. وكان لافتا ارتفاع مستوى السيولة المتدفقة للسوق، إذ قفزت المحصلة الأسبوعية بنسبة 25% إلى 276 مليون دينار بمتوسط يومي ارتفع إلى 55 مليون دينار، مقارنة بـ 221 مليون دينار بمتوسط يومي 44 مليون دينار الأسبوع الماضي.



ويلاحظ ان متوسط السيولة خلال 2023 في منحى صاعد، إذ استهلت البورصة العام الجديد بمتوسط يومي 38 مليون دينار في الأسبوع الأول، ثم ارتفاع لـ 44 مليونا في الأسبوع الثاني، وقفز لـ 55 مليون دينار في الأسبوع الثالث، كما ارتفعت أحجام التداول بنهاية التعاملات الاسبوعية بنسبة 11%، بكميات 863 مليون سهم مقابل 775 مليون سهم في تعاملات الأسبوع الماضي.



وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي في اداء المؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 2% بمكاسب 162 نقطة ليصل إلى 8057 نقطة ارتفاعا من 7895 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 0.6% بإضافة 33 نقطة ليصل إلى 5621 نقطة ارتفاعا من 5588 نقطة.



٭ ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.7% بمكاسب 125 نقطة ليصل إلى 7256 نقطة من 7131 نقطة.



وفي سياق آخر، عادت النزعة الشرائية للأجانب على اسهم البنوك الكويتية، وذلك بتعزيز الملكيات في 5 بنوك هي: بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنك الاهلي وبنك الكويت الدولي KIB وبوبيان، اضافة إلى وربة، فيما تقلصت في 3 بنوك هي: بنك الكويت الوطني والخليج وبرقان، واستقرت في التجاري والأهلي المتحد.



ووفقا لإحصائية حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 18 يناير الجاري، حافظت قيمة ملكيات الأجانب في البنوك الكويتية على مستوى 3.9 مليارات دينار بنهاية التعاملات الأسبوعية. تفصيليا، ارتفعت ملكية الاجانب في بيتك بنسبة 0.03% لتصل إلى 12.29% بقيمة 1.344 مليون دينار، كما ارتفعت في الأهلي بنسبة 0.03% لتصل إلى 1.33% بقيمة بلغت 7.9 ملايين دينار، وفي بنك الكويت الدولي KIB بنسبة 0.02% لتصل إلى 4.50% بقيمة 10.3 ملايين دينار.



وارتفعت في بنك وربة بـ 0.04% لتصل إلى 5.16% بقيمة 24.5 مليون دينار، اضافة إلى ذلك ارتفعت نسبة ملكية الأجانب في بنك بوبيان بنسبة 0.01% لتصل إلى 5.86% قيمتها 175.3 مليون دينار.



وتراجعت في الوطني للأسبوع الثاني على التوالي، بنسبة 0.04% لتتقلص إلى 24.67% بقيمة 2.012 مليون دينار، وتراجعت كذلك في الخليج بنسبة 0.19% لتصل الى 17.07% بقيمة 167.7 مليون دينار، وتراجعت في بنك برقان بنسبة 0.01% ليصل الإجمالي إلى 17.67% بقيمة 133 مليون دينار، واستقرت في التجاري عند 0.06% بقيمة 0.607 مليون دينار، وفي المتحد عند 0.37% بقيمة 2.6 مليون دينار.