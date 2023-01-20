في اجتماع يوصف بأنه حمل رؤية توافقية مستقبلية واعدة، توصلت اللجنة التنفيذية المشتركة بين شركتي نفط الخليج الكويتية وأرامكو لأعمال الخليج إلى ورقة عمل وتفاهمات موحدة حول العديد من المواضيع ذات العلاقة بأعمال وأنشطة عمليات الخفجي المشتركة. ومثل إدارة الشركة الكويتية لنفط الخليج كل من خالد العتيبي الرئيس التنفيذي للشركة بالوكالة ونايف العنزي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية وفلاح العنزي مدير مجموعة مساندة الإدارة، بينما مثل إدارة شركة أرامكو لأعمال الخليج بالمملكة العربية السعودية علي العجمي الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين وماجد الطيب عضو اللجنة التنفيذية، كما حضر الاجتماع الذي عقد الأربعاء (18 يناير 2023) في فندق الفورسيزون بالكويت جميع المديرين التنفيذيين بمنطقة العمليات المشتركة.



وعقد الاجتماع وفقا للرؤية التوافقية المشتركة بشكل إيجابي يمكن تلمسه في تنفيذ الخطط والمشاريع سواء الحالية أوالمستقبلية في المنطقة المشتركة.