تأكيدا على حرصها المتواصل لدعم الكوادر الوطنية الشابة، والسعي نحو استقطاب أفضل الكفاءات الكويتية إلى العمل بالقطاع الخاص، أعلنت شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» عن مشاركتها في معرض «وظيفتي» الذي عقد في الفترة بين 5 و7 يناير 2023، وذلك في قاعة أرينا بمجمع 360.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ «ساي نت» فهد المنيس في بيان صحافي، إن المشاركة بأكبر تجمع وظيفي في البلاد لتوظيف الكفاءات الشبابية والوطنية بالقطاعين الحكومي والخاص تهدف الى فتح قنوات التواصل المباشر بين «ساي نت» والعمالة الوطنية الباحثين عن العمل في القطاع الخاص من خلال الرد على جميع الاستفسارات حول طبيعة العمل في الشركة.



وأشار المنيس إلى دور المعرض في تشجيع الخريجين على الانخراط في سوق العمل والتواصل مباشرة مع المؤسسات والشركات لبحث الفرص الوظيفية، وذلك تحقيقا لرؤية (كويت جديدة 2035) في دعم الكوادر الوطنية.



وأضاف أن المعارض الوظيفية تشكل منصة مهمة في الوقت الراهن والتي تتيح للشركة إمكانية اختيار واستقطاب المواهب، كما تمثل في الوقت ذاته نافذة للطلبة وحديثي التخرج من أجل الاطلاع على الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة لدى «ساي نت»، بالتزامن مع سعيها نحو نشر ثقافة العمل في القطاع الخاص بين الشباب الكويتي واستقطاب الكفاءات منهم وتعزيز القدرات الفنية والإدارية لهم في جميع المجالات المتعلقة بمهام عملهم على النحو الذي يؤهلهم لمواكبة التوسع المرتقب لساي نت في المستقبل القريب.