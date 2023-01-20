قال المحامي العام الأول في النيابة العامة المستشار سلطان بوجروه إن الكويت تضع الخطط لتقليل ضغط العمل على المحاكم والمؤسسات الإصلاحية عبر اتباع وسائل متطورة من بينها العدالة التصاليحة.



وقال المستشار بوجروه لـ«كونا» على هامش مشاركته في مؤتمر دولي للنيابة العامة الأردنية ان العدالة التصالحية وسيلة متطورة وحديثة تستهدف تخفيف عبء العمل داخل الدوائر القضائية والمؤسسات الاصلاحية.



وأضاف بوجروه ان العادلة التصالحية تتوخى دمج من ارتكبوا جرائم في خطط إصلاحية حديثة وإعادتهم إلى وضعهم الطبيعي داخل المجتمع، موضحا ان «لها أهمية في وقتنا الحاضر قصوى لأنها تعتبر بديلا للعقوبات السالبة للحرية والعالم أجمع يتجه نحوها».



وبشأن المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية العاهل الاردني، توقع المستشار بوجروه ان يخرج بتوصيات ستستفيد منها الدول المشاركة بما فيها الدول العربية.



وحول المشاركة الكويتية في المؤتمر، ذكر المستشار بوجروه أن الوفد الكويتي يشارك بورقة عمل تم إعدادها بعنوان «تجربة العدالة التصالحية وتطبيقاتها في القوانين الكويتية على رأسها قانون الاحداث»، مؤكدا اهتمام الكويت بهذا المسائل.



وأكد انه وفق الاحصائيات ثبت نجاح منظومة العدالة التصالحية في الكويت، لافتا الى مساعيها لترسيخ هذه التجربة.



المستشار سلطان بوجروه