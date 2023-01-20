أعلن اتحاد كرة القدم تكليف السويسري مايك بوسلر، برئاسة لجنة الحكام مؤقتا، لحين التعاقد مع رئيس جديد خلفا للايرلندي الشمالي آلن سنودي الذي تقدم باستقالته رسميا في 15 يناير الجاري.



وأكد الاتحاد دعم ومساندة مجلس الإدارة لخبير التحكيم بوسلر في القيام بالمهنة التي أوكلت إليه بعد ان شغل منصب مدير إدارة دائرة تطوير الحكام في اتحاد الكرة.



وشدد الاتحاد على ان ملف الحكام يحظى باهتمام خاص ويعد على رأس الأولويات، وان مجلس الادارة سيبذل كل ما في وسعه لدعم كل الجهود والخطط في سبيل النهوض بالمستوى العام للتحكيم، وتوفير البيئة المناسبة والملائمة لإنجاح عمل لجنة الحكام.



الى ذلك اجرى الاتحاد تعديلا على جدول مباريات دور الـ ١٦ لكأس سمو الأمير في مواعيد وملاعب عدد من المباريات بحيث تقام أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة.