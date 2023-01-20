يحيى حميدان



وضعت إدارة نادي الكويت لاعب منتخب البحرين لكرة القدم كميل الأسود ضمن دائرة اهتماماتها للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. ويحظى الأسود (28 سنة)، الذي يشغل مركزي الجناح الأيمن أو خلف المهاجم، بإعجاب مسؤولي «الأبيض» نظرا للمستويات المميزة التي يقدمها مع فريقه الرفاع ومنتخب بلاده، وخاصة في الآونة الأخيرة خلال مشاركته مع «الأحمر البحريني» في بطولة «خليجي 25» بالعراق. وسبق للأسود اللعب تحت قيادة مدرب الكويت الحالي، البحريني علي عاشور، خلال قيادته للرفاع في المواسم الماضية، وهو ما يعزز حظوظه بالانتقال إلى الفريق الكويتاوي.