يحيى حميدان



خسر فريق الكرة بنادي برقان أمام القادسية بهدف نظيف في مباراة تجريبية جمعت الطرفين على ستاد ثامر استعدادا لاستئناف المسابقات المحلية بعد أيام قليلة.



وسجل هدف «الأصفر» الوحيد مدافعه ضاري سعيد، وحرص مدربا الفريقين على منح اللاعبين أكبر قدر ممكن من الوقت للمشاركة في المباراة التجريبية.



وتعرض خلال المباراة مهاجم برقان، البرازيلي تايلون نيكولاس، لكسر في عظمة الترقوة وسيغيب على إثرها عن مباريات «الذهبي» لفترة تتجاوز الشهر، وعليه فإنه لن يكون حاضرا في مباراة الفريق أمام الصليبخات الأحد المقبل في دور الـ 16 من مسابقة كأس سمو الأمير.



وتعمل إدارة برقان على إنهاء إجراءات وصول المحترفين المدافع الأردني يزن عبدالعال والمهاجم التونسي أسامة العمدوني إلى البلاد بعد التوقيع معهما خلال الفترة الماضية لتدعيم صفوف «الذهبي» في النصف الثاني من الموسم الحالي.