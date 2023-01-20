ستكون المرحلة الـ 21 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم حافلة بالإثارة، والبداية ستكون من مباراة الافتتاح غدا السبت، حيث يلتقي ليفربول وتشلسي في قمة حساسة للفريقين المتراجعين في سلم الترتيب.



ويلعب غدا أيضا ليستر سيتي مع برايتون، وساوثمبتون مع أستون فيلا، وبورنموث مع نوتنغهام فورست، ووست هام مع إيفرتون، وكريستال بالاس مع نيوكاسل يونايتد.



وفي مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة، فرمل كريستال بالاس ضيفه مان يونايتد وحرمه من انتزاع المركز الثاني ولو مؤقتا عندما أرغمه على التعادل 1-1.



وكان «اليونايتد» قد تقدم بهدف لقائده الدولي البرتغالي برونو فرنانديز (43)، لكن المهاجم الفرنسي مايكل اوليس أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع (90+1).



وفي مسابقة كأس الاتحاد الانجليزي، لحق ليدز يونايتد بركب المتأهلين الى الدور الرابع بفوزه الكبير على ضيفه كارديف سيتي من المستوى الأول (تشامبيونشيب) 5-2 في مباراة معادة من الدور الثالث.



المانيا



تعود عجلة الدوري الألماني اليوم الجمعة، إلى الدوران بقمة نارية بين لايبزيغ الثالث وبايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في افتتاح المرحلة الـ 16.



وجمع النادي «البافاري» 34 نقطة قبل فترة التوقف التي بدأت في 13 نوفمبر الماضي بسبب نهائيات كأس العالم، بفارق 4 نقاط فقط عن مطارده المباشر فرايبورغ و6 نقاط عن لايبزيغ.



ويلعب غدا السبت بوخوم مع هرتا برلين، وشتوتغارت مع ماينتس، وكولن مع فيردر بريمن، ويونيون برلين مع هوفنهايم، وآينتراخت فرانكفورت مع شالكه، وفولفسبورغ مع فرايبورغ.



إسبانيا



تنطلق مساء اليوم منافسات المرحلة الـ 18 من الدوري الإسباني بإقامة لقاء وحيد يجمع مايوركا مع سلتا فيغو، وتستكمل المباريات غدا بلقاءات: رايو فايكانو مع ريال سوسيداد، وإسبانيول مع ريال بيتيس، وأتلتيكو مدريد مع بلد الوليد، وإشبيلية مع قادش.



من جهة أخرى، ودع حامل اللقب ريال بيتيس كأس ملك إسبانيا بخسارته 2-4 بركلات الترجيح أمام ضيفه أوساسونا بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، فيما تأهل أتلتيكو مدريد إلى الدور ربع النهائي بفوزه 2-0 على ليفانتي المنتمي للدرجة الثانية.



وفاز فالنسيا على سبورتينغ خيخون 4-0، فيما انتصر أتلتيك بلباو على إسبانيول 1-0.