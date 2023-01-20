عبدالله قنيص



فتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا في قضية النصب على مواطن اتهم شخصا من غير محددي الجنسية بإيهامه بأنه محام ولديه قدرة على إلغاء أمر منع السفر الصادر بحقه وذلك مقابل مبلغ من المال.



وأبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن الشاكي ذكر أن المحامي المزيف تسلم منه مبلغا يعادل 3000 دينار في منطقة اليرموك ولم يلتزم بوعده.



وفي تفاصيل القضية التي سجلت في مخفر اليرموك، فإن مواطنا من مواليد 1992 أبلغ عن تعرضه للنصب والاحتيال على يد شخص غير كويتي، تعرف عليه على مواقع التواصل باعتباره محاميا وتعامل معه بخصوص قضية ضده لرفع منع السفر، فطلب منه المتهم 3 آلاف دينار كأتعاب لمباشرة القضية.



وأوضح الشاكي أنه أعطى المدعى عليه المبلغ بالدولار الأسترالي على دفعات وذلك في منزله بمنطقة اليرموك، ثم زود رجال الأمن برقم المركبة التي كان يستقلها المتهم عند تسلمه المبلغ، مشيرا إلى أن أمر منع السفر لايزال قائما فيما ماطل المتهم وتهرب من رد المبلغ أو الوفاء بوعده.