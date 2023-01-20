منصور السلطان



استطاع رجال الإطفاء السيطرة على حريق محطة كهرباء رئيسية تابعة لمدينة المطلاع اندلع فجر أمس دون وقوع إصابات. وكان بلاغاً ورد لعمليات قوة الإطفاء العام فجر أمس يفيد باندلاع حريق في محطة تحويل كهربائية رئيسية وعلى الفور توجهت فرق مراكز إطفاء المطلاع والجهراء وكاظمة الى موقع البلاغ وعند الوصول تبين ان الحريق اندلع في محطة تحويل كهربائية رئيسية تابعه لمدينة المطلاع، وعلى الفور تم التعامل مع الحادث من قبل فرق الإطفاء من فصل التيار الكهربائي وعزل الحريق وتمت مكافحته وإخماده، ولم يسفر الحادث عن اي إصابات تذكر.